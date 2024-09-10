Волкова Анна Каллистратовна
Место рожденияМинино
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Каллистрат Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1865 ст.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Волкова Мария Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Парфирьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Волкова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Парфирьевич
Смерть
Неизвестно