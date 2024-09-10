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Волкова Анна Каллистратовна

Место рождения

Минино

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Каллистрат Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1865 ст.

Муж: Волков Павел Парфирьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Волкова Мария Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Парфирьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Волкова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Парфирьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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