Кяйвяряйнен Адам Петрович
Место рождения
Дата рождения13.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1876
Бракосочетание
28.07.1902
Рождение ребёнка
20.10.1905
Сын: Кяйвяряйнен Петр Адамович
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Тёрё) Софья Петровна
Рождение ребёнка
06.11.1907
Дочь: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Тёрё) Софья Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1910
Сын: Кяйвяряйнен Иван Адамович
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Тёрё) Софья Петровна
Смерть
Неизвестно