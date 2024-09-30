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Кяйвяряйнен Адам Петрович

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1876

Отец: Кяйвяряйнен Петр Паульевич

Мать: Кяйвяряйнен (Пихканен) Анна Матвеевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
28.07.1902

Жена: Кяйвяряйнен (Тёрё) Софья Петровна

Рождение ребёнка
20.10.1905

Сын: Кяйвяряйнен Петр Адамович

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Тёрё) Софья Петровна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.11.1907

Дочь: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Тёрё) Софья Петровна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.07.1910

Сын: Кяйвяряйнен Иван Адамович

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Тёрё) Софья Петровна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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