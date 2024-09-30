Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна
Место рождения
Дата рождения06.11.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1907
Бракосочетание
09.10.1927
Рождение ребёнка
23.10.1927
Дочь: (Левоска) Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Левоска Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
05.10.1930
Дочь: (Левоска) Люли Иосифовна
Отец ребёнка: Левоска Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
01.02.1933
Отец ребёнка: Левоска Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
08.06.1936
Сын: Левоска Леннарт Иосифович
Отец ребёнка: Левоска Иосиф Абрамович
Смерть
Неизвестно