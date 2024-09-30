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Левоска Иосиф Абрамович

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.04.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1909

Отец: Левоска Абрам Адамович

Мать: Левоска (Аман) Елизавета Яковлевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.10.1927

Жена: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна

Рождение ребёнка
23.10.1927

Дочь: (Левоска) Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.10.1930

Дочь: (Левоска) Люли Иосифовна

Мать ребёнка: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.02.1933

Сын: Левоска Вилье Иосифович

Мать ребёнка: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.06.1936

Сын: Левоска Леннарт Иосифович

Мать ребёнка: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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