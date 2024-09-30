Левоска Иосиф Абрамович
Место рождения
Дата рождения05.04.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1909
Бракосочетание
09.10.1927
Рождение ребёнка
23.10.1927
Дочь: (Левоска) Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна
Рождение ребёнка
05.10.1930
Дочь: (Левоска) Люли Иосифовна
Мать ребёнка: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна
Рождение ребёнка
01.02.1933
Мать ребёнка: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна
Рождение ребёнка
08.06.1936
Сын: Левоска Леннарт Иосифович
Мать ребёнка: Левоска (Кяйвяряйнен) Ольга Адамовна
Смерть
Неизвестно