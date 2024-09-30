Кяйвяряйнен Петр Паульевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1871
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Петровна
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Пихканен) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
13.03.1876
Сын: Кяйвяряйнен Адам Петрович
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Пихканен) Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно