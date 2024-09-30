Кяйвяряйнен Петр Паульевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен Петр Паульевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кяйвяряйнен (Пихканен) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
17.02.1871

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Петровна

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Пихканен) Анна Матвеевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1876

Сын: Кяйвяряйнен Адам Петрович

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен (Пихканен) Анна Матвеевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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