Дяков Афанасий Прадед Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дяков Афанасий Прадед Тимофеевич

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Место рождения

Могилевская обл Климовический рн д Жевжик

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: (Дьячков) Тимофей Прапрадед Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Дьячков Илья Ii Дед Афанасьевич

Мать ребёнка: Дьячкова Марфа

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дьячков Петро

Мать ребёнка: Дьячкова Марфа

Рождение ребёнка
15.05.1911

Сын: Дьячков Стефан Ii Дед Афанасьевич

Мать ребёнка: Дьячкова Марфа

Смерть
1947
Похороны
Неизвестно

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