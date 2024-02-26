Дяков Афанасий Прадед Тимофеевич
Место рожденияМогилевская обл Климовический рн д Жевжик
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьячкова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Дьячков Илья Ii Дед Афанасьевич
Мать ребёнка: Дьячкова Марфа
Рождение ребёнка
1902
Сын: Дьячков Петро
Мать ребёнка: Дьячкова Марфа
Рождение ребёнка
15.05.1911
Сын: Дьячков Стефан Ii Дед Афанасьевич
Мать ребёнка: Дьячкова Марфа
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно