Дьячков Илья Ii Дед Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячков Илья Ii Дед Афанасьевич

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Место рождения

Беларусь, Могилёвская область д Жевжик

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Дяков Афанасий Прадед Тимофеевич

Мать: Дьячкова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьячкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьячкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьячкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Анна

Смерть
Около 1940

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