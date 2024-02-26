Дьячков Илья Ii Дед Афанасьевич
Место рожденияБеларусь, Могилёвская область д Жевжик
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Дяков Афанасий Прадед Тимофеевич
Мать: Дьячкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьячкова Анна
Смерть
Около 1940