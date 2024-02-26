Дьячков Стефан Ii Дед Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячков Стефан Ii Дед Афанасьевич

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Место рождения

Беларусь, Могилёвская область д Жевжик

Дата рождения

15.05.1911

Дата смерти

19.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1911

Отец: Дяков Афанасий Прадед Тимофеевич

Мать: Дьячкова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьячкова Анастасия

Бракосочетание
Около 1940

Жена: Дьячкова Анастасия

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьячкова Анастасия

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьячкова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьячкова Анастасия

Смерть
19.07.1993
Похороны
Неизвестно

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