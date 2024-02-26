Дьячков Стефан Ii Дед Афанасьевич
Место рожденияБеларусь, Могилёвская область д Жевжик
Дата рождения15.05.1911
Дата смерти19.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1911
Отец: Дяков Афанасий Прадед Тимофеевич
Мать: Дьячкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1940
Жена: Дьячкова Анастасия
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
Около 1954
Смерть
19.07.1993
Похороны
Неизвестно