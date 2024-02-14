Рябков Сергей Александрович
Место рожденияг Москва
Дата рождения07.10.1891
Дата смерти11.01.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1918
Жена: Рябкова (Тракени) Уршула
Рождение ребёнка
17.11.1920
Мать ребёнка: Рябкова (Тракени) Уршула
Рождение ребёнка
08.08.1923
Дочь: Шорскина (Рябкова) Вера
Мать ребёнка: Рябкова (Тракени) Уршула
Смерть
11.01.1973
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно