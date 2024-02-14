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Рябков Сергей Александрович

Место рождения

г Москва

Дата рождения

07.10.1891

Дата смерти

11.01.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1918

Жена: Рябкова (Тракени) Уршула

Рождение ребёнка
17.11.1920

Сын: Рябков Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Рябкова (Тракени) Уршула

Рождение ребёнка
08.08.1923

Дочь: Шорскина (Рябкова) Вера

Мать ребёнка: Рябкова (Тракени) Уршула

Смерть
11.01.1973
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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