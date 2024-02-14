Рябкова (Тракени) Уршула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова (Тракени) Уршула

Место рождения

Литва

Дата рождения

1888

Дата смерти

22.02.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1918

Муж: Рябков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
17.11.1920

Сын: Рябков Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Рябков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
08.08.1923

Дочь: Шорскина (Рябкова) Вера

Отец ребёнка: Рябков Сергей Александрович

Смерть
22.02.1951
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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