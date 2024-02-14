Рябкова (Тракени) Уршула
Место рожденияЛитва
Дата рождения1888
Дата смерти22.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1918
Рождение ребёнка
17.11.1920
Отец ребёнка: Рябков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
08.08.1923
Дочь: Шорскина (Рябкова) Вера
Отец ребёнка: Рябков Сергей Александрович
Смерть
22.02.1951
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно