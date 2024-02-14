Рябков Борис Сергеевич
Место рожденияг Москва
Дата рождения17.11.1920
Дата смерти19.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1920
Военная награда
Неизвестно
Рябков Борис Сергеевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 17.11.1920 Место рождения: Московская обл., г. Москва Наименование военкомата: Советский РВК, Московская обл., г. Москва, Советский р-н... Показать все
Бракосочетание
15.12.1945
Рождение ребёнка
15.10.1946
Сын: Рябков Сергей
Мать ребёнка: Рябкова (Дмитриева) Тамара
Рождение ребёнка
01.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябкова (Дмитриева) Тамара
Смерть
19.04.1992
Причина смерти: Легочная эмболия
Похороны
Неизвестно