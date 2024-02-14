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Рябков Борис Сергеевич

Место рождения

г Москва

Дата рождения

17.11.1920

Дата смерти

19.04.1992

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1920

Отец: Рябков Сергей Александрович

Мать: Рябкова (Тракени) Уршула

Военная награда
Неизвестно
Рябков Борис Сергеевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 17.11.1920 Место рождения: Московская обл., г. Москва Наименование военкомата: Советский РВК, Московская обл., г. Москва, Советский р-н... Показать все
Бракосочетание
15.12.1945

Жена: Рябкова (Дмитриева) Тамара

Рождение ребёнка
15.10.1946

Сын: Рябков Сергей

Мать ребёнка: Рябкова (Дмитриева) Тамара

Рождение ребёнка
01.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябкова (Дмитриева) Тамара

Смерть
19.04.1992
Причина смерти: Легочная эмболия
Похороны
Неизвестно

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