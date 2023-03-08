Маркина (Иванова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.11.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1937
Бракосочетание
16.09.1960
Рождение ребёнка
01.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркин Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.03.1969
Дочь: Маркина Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Маркин Юрий Сергеевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)