Маркина (Иванова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Иванова) Галина Ивановна

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Место рождения

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.11.1937

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1937

Отец: Иванов Иван Давыдович

Мать: Иванова (Попова) Александра Ивановна

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.09.1960

Муж: Маркин Юрий Сергеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркин Юрий Сергеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.03.1969

Дочь: Маркина Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Маркин Юрий Сергеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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