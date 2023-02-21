Маркин Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1937
Отец: Маркин Сергей Александрович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Галина Ивановна