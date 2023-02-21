Маркин Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Юрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1937

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1937

Отец: Маркин Сергей Александрович

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина Ивановна

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