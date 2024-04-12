Мухин Фёдор Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1883 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1883 ст.
Крещение
26.05.1883 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
04.07.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1910 ст.
Мать ребёнка: Мухина Елизавета Ануфриевна
Рождение ребёнка
19.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Мухина Елизавета Ануфриевна
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.
Мать ребёнка: Мухина Елизавета Ануфриевна
Смерть
1943