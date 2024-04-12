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Мухин Фёдор Евгеньевич

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Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.05.1883 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1883 ст.

Отец: Мухин Евгений Константинович

Мать: Мухина Зинаида Ивановна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Крещение
26.05.1883 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
04.07.1910 ст.

Жена: Мухина Елизавета Ануфриевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1910 ст.

Сын: Мухин Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Мухина Елизавета Ануфриевна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1911 ст.

Сын: Мухин Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Мухина Елизавета Ануфриевна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.

Сын: Мухин Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Мухина Елизавета Ануфриевна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1943
Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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