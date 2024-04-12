Мухина (Якименко) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Мухина Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Сын: Мухин Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Дочь: Мухина Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Дочь: Мухина Ефросинья Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Дочь: Мухина Евдокия Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Дочь: Мухина Марфа Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Дочь: Мухина Пелагея Евгеньевна
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович
Сын: Мухин Григорий Евгеньевич
Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович