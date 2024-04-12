Мухина (Якименко) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Якименко) Зинаида Ивановна

Место рождения

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Якименко Иван Акимович

Мать: Якименко Татьяна Кузьминична

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1871 ст.

Муж: Мухин Евгений Константинович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1871 ст.

Дочь: Мухина Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.05.1876 ст.

Сын: Мухин Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.08.1877 ст.

Дочь: Мухина Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1878 ст.

Сын: Мухин Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1880 ст.

Сын: Мухин Яков Евгеньевич

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1881 ст.

Сын: Мухин Ананий Евгеньевич

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.05.1883 ст.

Сын: Мухин Фёдор Евгеньевич

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1885 ст.

Дочь: Мухина Ефросинья Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1888 ст.

Дочь: Мухина Евдокия Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.02.1891 ст.

Сын: Мухин Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1892 ст.

Дочь: Мухина Марфа Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1895 ст.

Дочь: Мухина Пелагея Евгеньевна

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.

Сын: Мухин Григорий Евгеньевич

Отец ребёнка: Мухин Евгений Константинович

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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