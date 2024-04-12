Мухина (Астратова) Елизавета Ануфриевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1889 ст.
Бракосочетание
04.07.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Мухин Фёдор Евгеньевич
Рождение ребёнка
19.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Мухин Фёдор Евгеньевич
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Мухин Фёдор Евгеньевич
Смерть
Неизвестно