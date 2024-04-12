Мухина (Астратова) Елизавета Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Астратова) Елизавета Ануфриевна

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.04.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1889 ст.

Отец: Астратов Ануфрий Яковлевич

Мать: Астратова Наталья Евстафьевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.07.1910 ст.

Муж: Мухин Фёдор Евгеньевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1910 ст.

Сын: Мухин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Мухин Фёдор Евгеньевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1911 ст.

Сын: Мухин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Мухин Фёдор Евгеньевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.

Сын: Мухин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Мухин Фёдор Евгеньевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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