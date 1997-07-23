Мезрин Вениамин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1932
Дата смерти23.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1932
Отец: Мезрин Николай Леонтьевич
Мать: Мезрина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезрина Таисия
Рождение ребёнка
31.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мезрина Таисия
Смерть
23.07.1997