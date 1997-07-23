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Мезрин Вениамин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1932

Дата смерти

23.07.1997

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1932

Отец: Мезрин Николай Леонтьевич

Мать: Мезрина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Таисия

Рождение ребёнка
31.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина Таисия

Смерть
23.07.1997

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