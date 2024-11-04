Мезрина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1909
Дата смерти19.12.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1909
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1930
Сын: Мезрин Леонид
Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.12.1932
Сын: Мезрин Вениамин Николаевич
Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
17.08.1935
Дочь: (Мезрина) Серафима
Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.08.1941
Сын: Мезрин Вячеслав
Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
30.04.1952
Сын: Мезрин Александр
Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич
Смерть
19.12.1975