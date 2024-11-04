Мезрина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1909

Дата смерти

19.12.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1930 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
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1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1909

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.08.1930

Сын: Мезрин Леонид

Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.12.1932

Сын: Мезрин Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
17.08.1935

Дочь: (Мезрина) Серафима

Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
18.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
11.08.1941

Сын: Мезрин Вячеслав

Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
30.04.1952

Сын: Мезрин Александр

Отец ребёнка: Мезрин Николай Леонтьевич

Смерть
19.12.1975

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