(Чернышова) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Чернышов Фёдор Афанасьевич
Мать: Чернышова Матрена?
Смерть
1942
Зимой примерно 1942 г. когда немцы, оккупировавшие село попросили Наталью и ее двух подруг почистить снег на на улице. Они отказались, за это девушек заперли в сарае на сутки. Замерзали насмерть