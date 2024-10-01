(Чернышова) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернышова) Наталья Федоровна

Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Чернышов Фёдор Афанасьевич

Мать: Чернышова Матрена?

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1942
Зимой примерно 1942 г. когда немцы, оккупировавшие село попросили Наталью и ее двух подруг почистить снег на на улице. Они отказались, за это девушек заперли в сарае на сутки. Замерзали насмерть

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