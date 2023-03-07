Чернышова (Ломова) Марфа
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Чернышов Фёдор
Рождение ребёнка
05.05.1918
Сын: Чернышов Николай Федорович
Отец ребёнка: Чернышов Фёдор
Рождение ребёнка
Около 1921
Отец ребёнка: Чернышов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернышов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Василий Федорович
Отец ребёнка: Чернышов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Чернышов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышов Фёдор
Смерть
Неизвестно