Чернышова (Ломова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Ломова) Марфа

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Место рождения

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Чернышов Пётр Федорович

Отец ребёнка: Чернышов Фёдор

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1918

Сын: Чернышов Николай Федорович

Отец ребёнка: Чернышов Фёдор

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Чернышов Семён Федорович

Отец ребёнка: Чернышов Фёдор

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Павел Федорович

Отец ребёнка: Чернышов Фёдор

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Василий Федорович

Отец ребёнка: Чернышов Фёдор

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Чернышов Фёдор

Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Фёдор

Смерть
Неизвестно
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