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Ernest Eiserne

Место рождения

Bruck an der Mur, Ôsterreich Deutschland(HRR)

Дата рождения

1377

Дата смерти

10.06.1424

Пол

Мужской

Отец

1351 г.р.

Мать

Около 1351 г.р.

Жена

Между 1394 и 1397 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1377

Отец: of Austria Leopold

Мать: Visconti (Visconti) Viridis

Работа или профессия
Неизвестно
rey
Бракосочетание
17.02.1412

Жена: de Masovia (of Masovia) Cimburga

Рождение ребёнка
21.08.1416

Дочь: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete

Мать ребёнка: de Masovia (of Masovia) Cimburga

Смерть
10.06.1424
Похороны
Неизвестно

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