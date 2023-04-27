Ernest Eiserne
Место рожденияBruck an der Mur, Ôsterreich Deutschland(HRR)
Дата рождения1377
Дата смерти10.06.1424
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1377
Отец: of Austria Leopold
Работа или профессия
Неизвестно
rey
Бракосочетание
17.02.1412
Рождение ребёнка
21.08.1416
Дочь: von Österreich (Habsburg-Lothringen) Margarete
Мать ребёнка: de Masovia (of Masovia) Cimburga
Смерть
10.06.1424
Похороны
Неизвестно