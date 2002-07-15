Кукушкин Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения19.12.1959
Дата смерти15.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1959
Отец: Константин
Рождение ребёнка
04.10.1983
Дочь: Кукушкина Оксана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Нина Валентиновна
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2002