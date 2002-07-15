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Кукушкин Николай Константинович

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Место рождения

Никольское, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.12.1959

Дата смерти

15.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1959

Отец: Константин

Мать: Кукушкина Любовь Семеновна

Никольское, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.10.1983

Дочь: Кукушкина Оксана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Нина Валентиновна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Нина Валентиновна

Смерть
15.07.2002
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