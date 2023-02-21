Кукушкина Нина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1955
Дата смерти14.07.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1955
Рождение ребёнка
28.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукушкин Николай Константинович
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1994