Кукушкина Нина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина Нина Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1955

Дата смерти

14.07.1994

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1955

Отец: Астафьев Валентин Егорович

Мать: Астафьева Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Николай Константинович

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Николай Константинович

Смерть
14.07.1994
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