Путятов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
2016