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Путятов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Путятов Григорий Филиппович

Мать: (Бекасова) Пелагея Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
2016

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