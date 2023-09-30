(Бекасова) Пелагея Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Путятов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Путятов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Путятов Григорий Филиппович