(Бекасова) Пелагея Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бекасова) Пелагея Иосиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путятов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Путятов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Путятов Григорий Филиппович

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