Дорогань Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1879
Дочь: Васса Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Святенко Анна Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогань Алексей Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно