Дорогань Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогань Емельян Иванович

Дорогань Емельян Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1879

Дочь: Васса Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Святенко Анна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогань Алексей Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close