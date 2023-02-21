Святенко (Дорогань) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвятенко (Дорогань) Анна Емельяновна

Святенко (Дорогань) Анна Емельяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Дорогань Емельян Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1904

Муж: Святенко Евфим Герасимович

Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Святенко Пантелеймон Евфимович

Отец ребёнка: Святенко Евфим Герасимович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитенко Пелагея Евфимовна

Отец ребёнка: Святенко Евфим Герасимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close