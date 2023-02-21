Святенко (Дорогань) Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Дорогань Емельян Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1904
Рождение ребёнка
23.07.1905
Сын: Святенко Пантелеймон Евфимович
Отец ребёнка: Святенко Евфим Герасимович
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитенко Пелагея Евфимовна
Отец ребёнка: Святенко Евфим Герасимович
Смерть
Неизвестно