Бычкова (Храмова) Мария Факеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычкова (Храмова) Мария Факеевна

Бычкова (Храмова) Мария Факеевна

avatar

Место рождения

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.02.1876

Дата смерти

13.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1876

Отец: Храмов Факей (Фока)

Мать: Храмова Матрёна

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.07.1896

Сын: Бычков Андрей Анисимович

Отец ребёнка: Бычков Анисим Иванович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Бычкова Матрёна Анисимовна

Отец ребёнка: Бычков Анисим Иванович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.12.1913

Дочь: Сычева Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Бычков Анисим Иванович

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Анисим Иванович

Смерть
13.12.1964
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close