Бычкова (Храмова) Мария Факеевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1876
Дата смерти13.12.1964
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1876
Отец: Храмов Факей (Фока)
Мать: Храмова Матрёна
Рождение ребёнка
02.07.1896
Отец ребёнка: Бычков Анисим Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Бычкова Матрёна Анисимовна
Отец ребёнка: Бычков Анисим Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1913
Дочь: Сычева Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Бычков Анисим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1964
Челябинск, Челябинский, Челябинская область