Бычкова Матрёна Анисимовна
Место рождения
Дата рождения14.10.1902
Дата смерти10.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1902
Отец: Бычков Анисим Иванович
Мать: Бычкова Мария Факеевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бычков Иван Александрович
Отец ребёнка: Бычков Александр Никитич
Рождение ребёнка
12.06.1931
Дочь: Майорова Федосья (Фаина) Алексадровна
Отец ребёнка: Бычков Александр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1981
Челябинск, Челябинский, Челябинская область