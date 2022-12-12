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Бычкова Матрёна Анисимовна

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Место рождения

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.10.1902

Дата смерти

10.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1902

Отец: Бычков Анисим Иванович

Мать: Бычкова Мария Факеевна

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бычков Иван Александрович

Отец ребёнка: Бычков Александр Никитич

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.06.1931

Дочь: Майорова Федосья (Фаина) Алексадровна

Отец ребёнка: Бычков Александр Никитич

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Александр Никитич

Смерть
10.12.1981
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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