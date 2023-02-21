Храмов Факей (Фока)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1876
Дочь: Бычкова Мария Факеевна
Мать ребёнка: Храмова Матрёна
Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Храмова Матрёна