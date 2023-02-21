Храмов Факей (Фока) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмов Факей (Фока)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1876

Дочь: Бычкова Мария Факеевна

Мать ребёнка: Храмова Матрёна

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмов Емельян Фокеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмова Матрёна

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