Богдан Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдан Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Богданов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Богдан Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богдан Семён Степанович

Отец ребёнка: Богдан Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богдан Палагея Степановна

Отец ребёнка: Богдан Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богдан Степан

Смерть
Неизвестно
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