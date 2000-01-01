Богдан Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдан Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Богданов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Богдан Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богдан Палагея Степановна

Мать ребёнка: Богдан Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богдан Семён Степанович

Мать ребёнка: Богдан Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богдан Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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