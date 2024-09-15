Жданов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Алексей Васильевич

Жданов Алексей Васильевич

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1860

Отец: Жданов Василий Афанасьевич

Мать: Жданова (Кунгурова) Вера Кузьминовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова -- Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова -- Анна Федоровна

Рождение ребёнка
21.11.1895

Дочь: Жданова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Жданова -- Анна Егоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
14.03.1897

Сын: Жданов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Жданова -- Анна Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1898

Сын: Жданов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Жданова -- Анна Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
17.02.1902

Дочь: Жданова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Жданова -- Анна Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.1903

Сын: Жданов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Жданова -- Анна Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Жданова Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Жданова -- Анна Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
16.01.1906

Дочь: Жданова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Жданова -- Анна Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
05.06.1907

Сын: Жданов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Жданова -- Анна Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
09.05.1909

Сын: Жданов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Жданова -- Анна Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.