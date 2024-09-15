Жданова -- Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1897
Сын: Жданов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
22.07.1898
Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
17.02.1902
Дочь: Жданова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1903
Сын: Жданов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
13.10.1904
Дочь: Жданова Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
16.01.1906
Дочь: Жданова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
05.06.1907
Сын: Жданов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
09.05.1909
Сын: Жданов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич
спирино
Смерть
Неизвестно