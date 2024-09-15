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Жданова -- Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1897

Сын: Жданов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1898

Сын: Жданов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
17.02.1902

Дочь: Жданова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.1903

Сын: Жданов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Жданова Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
16.01.1906

Дочь: Жданова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
05.06.1907

Сын: Жданов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
09.05.1909

Сын: Жданов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Жданов Алексей Васильевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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