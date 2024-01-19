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Жданов Василий Афанасьевич

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жданов Афанасий

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.02.1860

Сын: Жданов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.04.1861

Сын: Жданов Марк Васильевич

Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.06.1863

Сын: Жданов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.1873

Сын: Жданов Мефодий Васильеич

Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.01.1876

Дочь: Жданова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.02.1877

Дочь: Жданова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова -- Вера Кузьминовна

Смерть
Неизвестно
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