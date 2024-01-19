Жданов Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жданов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1860
Сын: Жданов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна
Рождение ребёнка
21.04.1861
Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна
Рождение ребёнка
02.06.1863
Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна
Рождение ребёнка
12.06.1873
Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна
Рождение ребёнка
15.01.1876
Дочь: Жданова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна
Рождение ребёнка
24.02.1877
Дочь: Жданова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Жданова -- Вера Кузьминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно