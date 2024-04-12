Пищугина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПищугина Евдокия Васильевна

Пищугина Евдокия Васильевна

Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.

Сын: Пищугин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Захарович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.05.1895 ст.

Сын: Пищугин Федор Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Захарович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1900 ст.

Сын: Пищугин Василий Иванович

Отец ребёнка: Пищугин Иван Захарович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1902 ст.

Дочь: Пищугина Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Пищугин Иван Захарович

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищугин Иван Захарович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close