Пищугина Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
01.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Пищугин Иван Захарович
Рождение ребёнка
11.05.1895 ст.
Отец ребёнка: Пищугин Иван Захарович
Рождение ребёнка
30.01.1900 ст.
Отец ребёнка: Пищугин Иван Захарович
Рождение ребёнка
29.05.1902 ст.
Дочь: Пищугина Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Пищугин Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно