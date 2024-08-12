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Пищугин Михаил Иванович

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Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.11.1888 ст.

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888 ст.

Отец: Пищугин Иван Захарович

Мать: Пищугина Евдокия Васильевна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пищугин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Пищугина Анна Васильевна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пармузина (Пищугина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Пищугина Анна Васильевна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищугина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
29.06.1917

Сын: Пищугин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Пищугина Анна Васильевна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Пищугина) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Пищугина Анна Васильевна

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1980
Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

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