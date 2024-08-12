Пищугин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1888 ст.
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пищугин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Пищугина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пармузина (Пищугина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Пищугина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пищугина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
29.06.1917
Сын: Пищугин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Пищугина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Пищугина) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Пищугина Анна Васильевна
Смерть
1980