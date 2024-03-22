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Федор Якимов

Место рождения

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Яким Антонов

Мать: Варвара Якимова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лев Федоров

Мать ребёнка: Домна

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никитина

Смерть
1849
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