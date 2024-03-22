Федор Якимов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Яким Антонов
Мать: Варвара Якимова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лев Федоров
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никитина
Смерть
1849