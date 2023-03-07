Яким Антонов
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Антон Савельев
Мать: Васса Филиппова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Максим Якимов
Мать ребёнка: Варвара Якимова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Федор Якимов
Мать ребёнка: Варвара Якимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Якимова
Мать ребёнка: Варвара Якимова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Михаил Якимов
Мать ребёнка: Варвара Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Якимова
Смерть
1800