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Яким Антонов

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Место рождения

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Антон Савельев

Мать: Васса Филиппова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Максим Якимов

Мать ребёнка: Варвара Якимова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Федор Якимов

Мать ребёнка: Варвара Якимова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Якимова

Мать ребёнка: Варвара Якимова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Михаил Якимов

Мать ребёнка: Варвара Якимова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Якимова

Смерть
1800
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