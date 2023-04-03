Варвара Якимова
Место рожденияд. Межево, Калининский район, Тверская область
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Межево, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774
Сын: Максим Якимов
Отец ребёнка: Яким Антонов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Федор Якимов
Отец ребёнка: Яким Антонов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Якимова
Отец ребёнка: Яким Антонов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Михаил Якимов
Отец ребёнка: Яким Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яким Антонов
Смерть
Неизвестно