Варвара Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Якимова

Место рождения

д. Межево, Калининский район, Тверская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Межево, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Максим Якимов

Отец ребёнка: Яким Антонов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Федор Якимов

Отец ребёнка: Яким Антонов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Якимова

Отец ребёнка: Яким Антонов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Михаил Якимов

Отец ребёнка: Яким Антонов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яким Антонов

Смерть
Неизвестно
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