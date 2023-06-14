Смит Веилин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Арамина
Мать ребёнка: Опаляющая Пхема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Лениани
Мать ребёнка: Опаляющая Пхема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Амелиа
Мать ребёнка: Опаляющая Пхема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Анисса
Мать ребёнка: Опаляющая Пхема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Леик
Мать ребёнка: Опаляющая Пхема
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опаляющая Пхема
Смерть
Неизвестно