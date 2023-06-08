Опаляющая Пхема
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смит Аним
Мать: Опаляющая Ревери
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Арамина
Отец ребёнка: Смит Веилин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Лениани
Отец ребёнка: Смит Веилин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Амелиа
Отец ребёнка: Смит Веилин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Анисса
Отец ребёнка: Смит Веилин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Леик
Отец ребёнка: Смит Веилин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смит Веилин
Смерть
Неизвестно