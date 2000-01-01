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Матрена Гордеева
Матрена Гордеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гордей Алексеев
1783 г.р.
Мать
Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Гордей Алексеев
Мать:
Наталья
Смерть
Неизвестно
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