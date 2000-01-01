Гордей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Алексей Федоров
Мать: Татиана Мартынова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кирила Гордеев Корнил Гордеев
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Николай Гордеев
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Агей Гордеев
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрена Гордеева
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Гордеев
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
Неизвестно