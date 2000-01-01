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Гордей Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Алексей Федоров

Мать: Татиана Мартынова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кирила Гордеев Корнил Гордеев

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Николай Гордеев

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Агей Гордеев

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрена Гордеева

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Гордеев

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
Неизвестно
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