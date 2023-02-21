Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кирила Гордеев Корнил Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Алексеев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Николай Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Алексеев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Агей Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Алексеев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрена Гордеева
Отец ребёнка: Гордей Алексеев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордей Алексеев
Смерть
Неизвестно