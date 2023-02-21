Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кирила Гордеев Корнил Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Алексеев

Рождение ребёнка
1807

Сын: Николай Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Алексеев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Агей Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Алексеев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрена Гордеева

Отец ребёнка: Гордей Алексеев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордей Алексеев

Смерть
Неизвестно
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