Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович 17.05.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 17.05.1917, Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

умер 08.02.1991, Самара, Самара, Самарская область

Отец
Ванюков Александр Григорьевич26.08.1886 ст. г.р.
Мать
Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова10.08.1889 ст. г.р.
Супруги
Ванюкова (Тоношкурова) Анна Григорьевна1915 г.р.
Ванюкова (Лямина) Клавдия Яковлевна22.03.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1917

Отец: Ванюков Александр Григорьевич

Мать: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Место жительства
Неизвестно
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова (Лямина) Клавдия Яковлевна

Самара, Самара, Самарская область

Военная служба
С 1941 по 1942

Бракосочетание
21.08.1942

Жена: Ванюкова (Тоношкурова) Анна Григорьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Рождение ребёнка
24.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванюкова (Лямина) Клавдия Яковлевна

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
08.02.1991
Самара, Самара, Самарская область

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