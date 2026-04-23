Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович
мужской, родился 17.05.1917, Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
умер 08.02.1991, Самара, Самара, Самарская область
ОтецВанюков Александр Григорьевич26.08.1886 ст. г.р.
МатьВанюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова10.08.1889 ст. г.р.
Супруги
Ванюкова (Лямина) Клавдия Яковлевна22.03.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1917
Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 1941 по 1942
Бракосочетание
21.08.1942
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
24.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ванюкова (Лямина) Клавдия Яковлевна
Смерть
08.02.1991