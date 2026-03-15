Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова 10.08.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 10.08.1889 ст., Березники, Частинский муниципальный район, Пермский край

умерла После ?.05.1917 ст.

Отец
Бабарыкин Тарас Петрович1849 ст. г.р.
Мать
Бабарыкина (Завьялова) Евдокия Меркурьевна1852 ст. г.р.
Супруги
Ванюков Александр Григорьевич26.08.1886 ст. г.р.
Дети
Ванюков Василий Александрович1908 г.р.
(Ванюкова) Клавдия Александровна16.03.1910 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1889 ст.

Отец: Бабарыкин Тарас Петрович

Мать: Бабарыкина (Завьялова) Евдокия Меркурьевна

Березники, Частинский муниципальный район, Пермский край

Место жительства
Неизвестно
Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Муж: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ванюков Василий Александрович

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
16.03.1910 ст.

Дочь: (Ванюкова) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
22.03.1911 ст.

Дочь: (Ванюкова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
11.05.1913 ст.

Дочь: (Ванюкова) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
29.04.1914 ст.

Сын: Мертворожденный

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.03.1915 ст.

Сын: Ванюков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
08.05.1916 ст.

Дочь: (Ванюкова) Таисия Александровна

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.05.1917

Сын: Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович

Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
После ?.05.1917 ст.

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