Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова
женский, родилась 10.08.1889 ст., Березники, Частинский муниципальный район, Пермский край
умерла После ?.05.1917 ст.
ОтецБабарыкин Тарас Петрович1849 ст. г.р.
МатьБабарыкина (Завьялова) Евдокия Меркурьевна1852 ст. г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Ванюков Василий Александрович
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Дочь: (Ванюкова) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Дочь: (Ванюкова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Дочь: (Ванюкова) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Сын: Мертворожденный
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Сын: Ванюков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Дочь: (Ванюкова) Таисия Александровна
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич
Сын: Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович
Отец ребёнка: Ванюков Александр Григорьевич