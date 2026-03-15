Ванюков Александр Григорьевич
мужской, родился 26.08.1886 ст., Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
умер 05.05.1964, Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
ОтецВанюков Григорий ЛаврентьевичНеизвестно г.р.
МатьВанюкова (Щекалева) Феодора Клементьевна1855 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Жена: скрыто настройками приватности
Сын: Ванюков Василий Александрович
Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова
Дочь: (Ванюкова) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова
Дочь: (Ванюкова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова
Дочь: (Ванюкова) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова
Сын: Мертворожденный
Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова
Сын: Ванюков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова
Дочь: (Ванюкова) Таисия Александровна
Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова