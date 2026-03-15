Ванюков Александр Григорьевич 26.08.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюков Александр Григорьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 26.08.1886 ст., Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

умер 05.05.1964, Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Отец
Ванюков Григорий ЛаврентьевичНеизвестно г.р.
Мать
Ванюкова (Щекалева) Феодора Клементьевна1855 г.р.
Супруги
Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова10.08.1889 ст. г.р.
Дети
Ванюков Василий Александрович1908 г.р.
(Ванюкова) Клавдия Александровна16.03.1910 ст. г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1886 ст.

Отец: Ванюков Григорий Лаврентьевич

Мать: Ванюкова (Щекалева) Феодора Клементьевна

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Жена: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ванюков Василий Александрович

Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
16.03.1910 ст.

Дочь: (Ванюкова) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
22.03.1911 ст.

Дочь: (Ванюкова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
11.05.1913 ст.

Дочь: (Ванюкова) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
29.04.1914 ст.

Сын: Мертворожденный

Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
17.03.1915 ст.

Сын: Ванюков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
08.05.1916 ст.

Дочь: (Ванюкова) Таисия Александровна

Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Рождение ребёнка
17.05.1917

Сын: Ванюков Геннадий (Георгий) Александрович

Мать ребёнка: Ванюкова (Бабарыкина) Евдокия Тарасова

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
05.05.1964
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.