Делиева Феодора
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Смерть
1791
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Делиев Филипп Саввич
Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Александра Саввична
Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Делиев Марк Саввич
Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Саввична
Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич