Делиева Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиева Феодора

Делиева Феодора

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1791

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1791
Рождение ребёнка
1810

Сын: Делиев Харлампий Саввич

Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Делиев Филипп Саввич

Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Александра Саввична

Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Делиев Марк Саввич

Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Саввична

Отец ребёнка: Делиев Савва Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close