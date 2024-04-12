Делиев Савва Васильевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Дели Василий
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Делиева Феодора
Рождение ребёнка
1813
Сын: Делиев Филипп Саввич
Мать ребёнка: Делиева Феодора
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Александра Саввична
Мать ребёнка: Делиева Феодора
Рождение ребёнка
1821
Сын: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич
Мать ребёнка: Делиева Феодора
Рождение ребёнка
1822
Сын: Делиев Марк Саввич
Мать ребёнка: Делиева Феодора
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Саввична
Мать ребёнка: Делиева Феодора
Похороны
1849
Смерть
1849
Причина смерти: Естественная смерть/старость