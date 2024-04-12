Делиев Савва Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиев Савва Васильевич

Делиев Савва Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1780

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Дели Василий

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
1810

Сын: Делиев Харлампий Саввич

Мать ребёнка: Делиева Феодора

Рождение ребёнка
1813

Сын: Делиев Филипп Саввич

Мать ребёнка: Делиева Феодора

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Александра Саввична

Мать ребёнка: Делиева Феодора

Рождение ребёнка
1821

Сын: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Мать ребёнка: Делиева Феодора

Рождение ребёнка
1822

Сын: Делиев Марк Саввич

Мать ребёнка: Делиева Феодора

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Саввична

Мать ребёнка: Делиева Феодора

Похороны
1849
Смерть
1849
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close